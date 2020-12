Novaas zweites Album handelt unter anderem von Liebe, Elon Musk, dem Universum und der Erde. Es heißt: „The Futurist“. Und ganz ehrlich: Wenn die Zukunft so zart klingt wie Novaas Gesang, dann steht uns und ihr ein großartiges Jahr 2021 bevor.

Novaa würde dann gerne mal wieder in einem Berliner Club tanzen gehen oder zumindest wieder Tanzunterricht nehmen. Bis das wieder geht, haben wir immerhin ihre Songs um uns in eine andere Welt mit ihr zu träumen. Mehr „pureness“ in einem Adventskalender geht eigentlich nicht!