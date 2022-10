Kleine Frage zum Reinkommen: Bei welchem Film hättet ihr gerne mitgespielt? Schwierig? Bei Rapper und Musiker GReeeN ist es ziemlich sicher „Braveheart“. Warum erklärt er uns im Song-Tindern.

Gladiator oder der erste Teil von Jurassic Park würden übrigens auch noch gehen. GReeeN hat übrigens schon als Kind ganze Filmszenen mit seinen Lego- und Playmobilfiguren nachgespielt und dazu auch Filmmusik abgespielt. Im Song-Tindern erzählt er außerdem, wann seine Mutter mal so richtig sauer geworden ist und warum es dann doch erst den größten Ärger am Tag darauf gab. Und wir sprechen auch über seine Zeit in Österreich und warum GReeeN sich erst jetzt, wieder Zuhause in der Nähe von Mannheim, erwachsen fühlt.

Das komplette Song-Tindern mit GReeeN checkst du oben im Video.

Song-Tindern - Stars verraten, was sie lieben und hassen