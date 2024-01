Jeder hat, wirklich jeder, mindestens einen peinlichen Lieblingssong. Auch unsere Moderatoren.

Bei Benedikt ist es "Hello" von Adele, bei Cora "U can't touch this" von MC Hammer. Unsere Moderatoren haben uns nicht nur gebeichtet, was ihre peinlichen Lieblingssongs sind - sie haben sich direkt in Schale geworfen und mit ihren Stars im Musikvideo performt. Benedikt, Cora, Jenny und Basti - ungeahnte Talente auf dem Dancefloor!

