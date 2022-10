Apache 207 - Was wissen deine Eltern über ihn?

Welche gewagt modische Kombi trägt Rapper Apache 207 gerne? Und welche Handbewegung gehört für ihn quasi zum Standard? Diese und weitere Fragen bekommen eure Eltern und Großeltern sicher nicht so häufig gestellt. Wir fragen sie das aber!

Wenn jemand im deutschen Rap gerade besonders spannend ist, dann sicherlich Apache 207 – nicht nur wegen seiner Musik, sondern auch wegen des extravaganten und auch etwas geheimnisvollen Auftretens. Das sorgt natürlich auch bei den Kandidatinnen und Kandidaten in unserem Straßenquiz für viele Fragen: Wird Apache 207 jetzt in einem pinken Einkaufwagen herumgeschoben oder fährt er doch in glitzernden Rollschuhen durch die Gegend? Gefühlt ist ja doch alles möglich!

ROCKSTAR TALKS IM BACKSTAGE

Die Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen checkt ihr in unserem Straßenquiz mit Apache 207.

