Xtina erzählt Geheimnis: Ryan Gosling war in Britney verknallt

Christina Aguilera ist eine kleine Plaudertasche - zum Glück! Beim Carpool-Karaoke mit James Corden hat sie jetzt nämlich raus gehauen, dass Ryan Gosling mal in Britney verknallt war.

Carpool-Karaoke von James Corden ist nicht nur schön, um unsere Lieblingsstars singen zu hören. Da werden auch immer spannende Geheimnisse verraten.

Ganz früher gab es den Mickey Mouse Club. Da waren junge Talente drin, die gefördert wurden. Zum Beispiel waren früher Justin Timberlake, Christina Aguilera und auch Britney Spears zusammen in diesem Club. Heute alles Weltstars!

Im Carpool-Karaoke hat Xtina jetzt von dieser Zeit erzählt und verraten, dass Ryan Gosling damals einen "Crush on Britney" hatte. Super süß! 😍 Das ganze Video von der Carpool-Karaoke mit Christina Aguilera checkst du oben! Da hört ihr auch, wie krass Xtina einfach singen kann. So so krass 🤩 Es gibt auch noch einen Surprise-Act!