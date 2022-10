Rapperin Eunique geht auf die Gift-Tour 2019 und wir bringen unsere gelbe Lyrics-Box mit. Wir sprechen mit Eunique über die Worte, die am häufigsten in ihren Songtexten auftauchen.

Auf wie viel Drama muss man sich bei Eunique einlassen? Welches Ja hat sie schon mal bereut? Wann hat Eunique das letzte mal einen Bluff gebraucht? Und was hat es eigentlich mit Euniques Hassliebe zu Disney auf sich? Check das Video aus, wenn du eine kleine Gesangseinlage zu Disneys Aladdin Soundtrack von Eunique hören willst.

Was ist Scratched? 📀

Bei Scratched wird der Songtext zum Interview und die Stars bestimmen welche Frage sie wann beantworten! Sie kratzen die Worte frei, die am meisten in ihren Songs vorkommen. Und zu jedem Wort gibt es eine Frage!

Wer ist die Rapperin Eunique? 🐍

HOOD MORNING 🐍 Wen seh ich am 16.1 in München ??? #giftigunterwegs

So richtig viel Aufmerksamkeit hat die Rapperin bekommen, als sie angefangen hat ihre Freestyle-Raps auf Facebook zu posten. Schnell wurde Fler auf sie aufmerksam und hat ihr Video geteilt. Ab da ging es ganz schnell: Mit ihrem eigenen Label Kobra Militär steht sie für Frauenpower und ist Teil von Universal Music. Die Produktion ihres Albums, das auf Platz 7 in den Album-Charts gelandet ist, hat sie mit ihrer eigenen Reality-Show "Becoming Eunique" auf YouTube mit ihren Fans geteilt. Auch als Schauspielerin in der Hip-Hop Serie "4 Blocks" ist sie für einige Folgen zu sehen. 2019 startet Eunique durch mit ihrer Gift-Tour durch Deutschland.

Swipe die Slideshow, um zu sehen, wie die ganze Platte für Eunique ausgeschaut hätte