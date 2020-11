YUNGBLUD ist ein 22 jähriger Brite, der der Rockstar der 2020-Generation sein will. Voller Stolz trägt er Make-up und Röcke, auch wenn es sogar gefährlich werden kann, weil ihn Leute bedrohen. Stört ihn allerdings nicht. Weil YUNGBLUD eben so ist, wie er sein will und es für niemanden ändern wird. Dinge, die er außerdem gerne macht? Kratzen! Wie sich herausstellt. Perfekt also, dass DASDING Moderatorin Walerija die Lyrics-Box zum Freikratzen mitgebracht hat, um mit ihm über die Worte zu sprechen, die am häufigsten in seinen Songs vorkommen. Aus diesen Worten werden Fragen: Wann hat er sich richtig tongue-tied (sprachlos) gefühlt? Wie geht er mit dem ganzen Warten auf Tour um, wenn er unter ADHS leidet? Und worin fühlt er sich eigentlich am Schönsten?