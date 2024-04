Bei den politisch motivierten Straftaten in Deutschland hat es auch viele Verletzte gegeben. Was steckt dahinter?

In den letzten Monaten ist die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten enorm angestiegen. Das hat die Bundesregierung auf die Frage des CDU-Abgeordneten Christoph de Vries geantwortet. Auch die islamfeindlichen Straftaten sollen sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt haben. Warum? Das dürfte laut Deutscher Presse-Agentur mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober zusammenhängen.

Die Polizei hat im Jahr 2023 deutschlandweit rund 5.150 Taten registriert, bei denen sie ein antisemitisches Motiv vermutet. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr 2022. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden bislang 765 solcher Straftaten gemeldet.

Wichtig 💡: Die Bundesregierung hat gesagt, dass die Zahlen noch vorläufigen Charakter haben. Unter anderem durch Nachmeldungen kann es sein, dass sich die Zahlen noch ändern.

Deshalb ist der Antisemitismusbeauftragte besorgt

Felix Klein befürchtet, dass die Zahlen nach dem iranischen Angriff auf Israel am Wochenende weiter ansteigen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hat dem RND gesagt, dass der Angriff nicht als Vorwand für weitere antisemitische Aktionen in Deutschland dienen sollte.

