Kamera-Autos machen wieder Pics von Deutschland 📷

Ab jetzt sind die Kamera-Autos von Apple unterwegs und machen Bilder f├╝r die digitalen Karten. Mehr dazu checkst du hier!

Kaiserslautern, Mannheim, Stuttgart, Freiburg - die Kamera-Autos sind ab Donnerstag nicht nur in den gro├čen Cities in BW und RLP unterwegs, sondern fahren durch ganz Deutschland:

Der Tech-Gigant will mit den neuen Bildern seine Kartendienste aktualisieren und verbessern. Die Aufnahmen sind unter anderem f├╝r die "Umschauen"-Funktion in Apple-Karten gedacht. Die ist ├Ąhnlich wie Google Street View.

Bis Mitte August sollen die Autos durch Deutschland fahren.

Neben den Kamera-Autos sollen auch Menschen mit Kamera-Rucks├Ącken unterwegs sein. Sie machen zum Beispiel Bilder in Parks und Fu├čg├Ąngerzonen, weil Autos da nicht hinkommen.

Kamera-Autos von Apple wieder unterwegs Dauer 0:33 min Kamera-Autos von Apple wieder unterwegs

Wo genau die ­čÜŚ am Start sind, kannst du hier checken.

Kamera-Autos in Deutschland: Was ist mit deiner Privatsph├Ąre?

Die will Apple sch├╝tzen. Der US-Konzern hat gesagt, dass er Gesichter und Nummernschilder vor Ver├Âffentlichung verpixelt. Wenn du denkst, dass du von einer Kamera fotografiert wurdest, kannst du dich per Mail an Apple wenden. Dann kannst du dir das Bild anschauen und beantragen, dass es gel├Âscht wird.

­čĺí: Erst im letzten Jahr hat Google die Street View aktualisiert und hat Autos durch Deutschland geschickt.