Das haben Flugblätter über Berlin mit Hamas-Geiseln zu tun

Hunderte Bilder flogen über Berlin mit einer klaren Aufforderung an die Bundesregierung: "Bringt sie nach Hause".

Von einem Aussichtsballon wurden in der Mitte von Berlin aus 150 Metern Höhe Hunderte Flugblätter abgeworfen. Zuvor wurde im Berliner Regierungsviertel eine große Sanduhr aufgestellt. Auf ihr steht: "Die Zeit läuft davon". Die gesamte Aktion wurde von Angehörigen organisiert, deren Liebsten immer noch Geiseln der Terrororganisation Hamas sind. Sie wurden beim Angriff in Israel am 7. Oktober 2023 entführt und gehören zu den 100 Geiseln, die die Hamas weiterhin festhält.

Circa 105 Geiseln wurden schon bei Vereinbarungen zwischen Israel und der Hamas freigelassen.

Bundesregierung soll etwas unternehmen

Mit der Aktion möchten die Angehörigen noch einmal auf die Lage der Geiseln aufmerksam machen. Sie hoffen, dass die Bundesregierung den Druck auf Katar und damit indirekt auf die Hamas erhöht, damit die Geiseln freigelassen werden.

Melody Sucharewicz, die die Aktion der Angehörigen betreut, sagt: Katar, Ägypten und die Türkei haben Einfluss auf die Hamas. Deutschland habe wiederum enge Beziehungen zu diesen Ländern und könne dies nutzen.