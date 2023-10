Vermummte werfen Molotowcocktails auf Synagoge in Berlin

Die jüdische Gemeinde Kahal Adass Jisroel in Berlin-Mitte war das Ziel. Die Bundesregierung verurteilt den Anschlag.

Nach der Eskalation im Hamas-Israel-Konflikt gibt es momentan in vielen Ländern Angriffe auf Juden und Muslime. Jetzt auch auf eine Synagoge in Berlin.

Was ist in Berlin passiert?

In der Nacht auf Mittwoch gegen 3:45 Uhr haben zwei Unbekannte zwei Molotowcocktails in Richtung der Synagoge geworfen. Die Flaschen sind wohl auf dem Gehweg gelandet und zerbrochen. Die Täter sind weggelaufen. Das sagte die Polizei. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Noch während der Ermittlungen ist wohl ein 30-Jähriger auf die Synagoge zugelaufen und hat volksverhetzende und israelfeindliche Parolen gerufen. Die Polizei hat ihn festgenommen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sprach nach dem Brandanschlag von einem "Terroranschlag" auf das Gebäude. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zum Anschlag gemeldet:

Es ist ganz klar, dass wir nicht hinnehmen werden und niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden.

