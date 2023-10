Stuttgart, Mannheim, Frankfurt - überall werden pro-palästinensische Demos angemeldet. Einige werden verboten. Warum?

Bei einer Demonstration in Berlin waren die Angriffe der Hamas auf Israel gefeiert worden - Angriffe, bei denen hunderte Menschen starben. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte danach: "Das können wir nicht akzeptieren. Es gibt dort Sachen, die in Deutschland strafbar sind." Seitdem verbieten viele Städte pro-palästinensische Demos.

Das sind die Gründe für ein Demo-Verbot:

Der häufigste Grund ist die "Gefahr für die öffentliche Ordnung". Die Städte, in denen die Demos stattfinden sollen, befürchten, dass es gewalttätige Ausschreitungen gibt.

Außerdem besteht laut Behörden die Gefahr von volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen und Symbolen und von Gewaltverherrlichungen.

Das ist in Deutschland verboten

Antisemitismus ist in Deutschland strafbar. Auch das Anzünden von Staatsflaggen wie der von Israel kann bestraft werden. In Frankfurt wurde die Organisatorin einer geplanten "Solidaritätskundgebung für Palästina" festgenommen. Ihr wird Volksverhetzung vorgeworfen, weil sie die Taten der Hamas als "gelungene Widerstandsaktion" bezeichnet beziehungsweise sie komplett geleugnet hat.

Trotzdem sind die Voraussetzungen für ein Demo-Verbot hoch: Sie kann nur letztes Mittel sein, denn die Meinungsfreiheit muss garantiert werden. Deshalb hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt der Stadt widersprochen und das Verbot der Demo gekippt.

Friedliche Kundgebungen für Palästinenser möglich

Was ist aber mit Kundgebungen oder Mahnwachen, die auf das Leid der Menschen im Gazastreifen aufmerksam machen wollen, ohne die Taten der Hamas zu verherrlichen? Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn sagte dem SWR, wenn Menschen ihre Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen auch mit vielen unschuldigen Opfern ausdrücken wollten, sei das "total legitim und okay". "Was aber nicht okay ist, ist es, den Terror zu glorifizieren und israelische Opfer zu verhöhnen." In Stuttgart hat am Freitagabend eine solche pro-palästinensische Veranstaltung stattgefunden.

Wer genau die Hamas ist und welche Ziele sie hat, siehst du hier:

Mehr News zum Nahostkonflikt gibt es hier: