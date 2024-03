U19 von Mainz wirft nach Barça auch Manchester City raus! 🔥🎉

Die U19 von Mainz 05 ist in der Youth League weiter on fire und hat im Achtelfinale mit 2:1 gegen ManCity gewonnen.

So lief das Spiel:

Die Mainzer gingen in der 16. Spielminute durch einen Treffer von Außenverteidiger Tim Müller mit 1:0 in Führung .

. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Justin Oboavwoduo für Manchester City zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen .

. In der 52. Minute bekamen die Mainzer einen umstrittenen Elfmeter. Philipp Schulz verwandelte zum 2:1 - dem späteren Endstand.

Nach dem Abpfiff sind die Mainzer Spieler richtig eskaliert. Das kannst du dir hier anschauen.

💡: Durch den Sieg gegen City werfen die Mainzer einen weiteren großen Namen aus dem Wettbewerb. Erst vor wenigen Wochen setzten sich die 05er im Elfmeterschießen gegen Barcelona durch.

Mainz gegen Manchester City: So schnell war das Spiel ausverkauft

Das Achtelfinale war für die U19 der Mainzer ein Heimspiel. Mehr als 7.000 Fans haben das Match im Bruchwegstadion verfolgt. Innerhalb weniger Minuten war das Spiel ausverkauft. U19-Coach Benni Hoffmann feiert es, dass das Interesse an den Junioren so groß ist. Er will mit seinem Team Geschichte schreiben.

Die nächste Chance dazu gibt`s im Viertelfinale der Youth League am 12. März. Dann treffen die Mainzer in einem weiteren K.o.-Spiel auf die U19 vom FC Porto.

