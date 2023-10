USA: Wegen Islamhass? Mann soll Kind getötet haben

Ein Sechsjähriger soll wegen seines muslimischen Glaubens getötet worden sein. Was der Nahostkonflikt damit zu tun hat.

Ein 71-Jähriger soll am Samstag in einem Vorort von Chicago mit einem Messer auf einen sechsjährigen Jungen eingestochen haben. Das Kind ist gestorben. Außerdem habe der mutmaßliche Verdächtige die Mutter des Kindes schwer verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Islamfeindlichkeit? Mutter und Sohn waren Ziel des Täters

Die Polizei in Plainfield geht davon aus, dass die Gewalttat mit dem Krieg zwischen der radikal-islamistische Hamas und Israel zu tun hat. Die Ermittler sollen festgestellt haben, dass die Opfer vom Verdächtigen "ins Visier genommen wurden, weil sie Muslime sind".

Ahmed Rehab von der muslimischen Organisation Rat für Amerikanische-Islamische Beziehungen in Chicago soll mehr Informationen haben. Er sagt, der Verdächtige soll der Vermieter der Familie gewesen sein. Aus Nachrichten, die die Mutter des Kindes dem Vater geschickt haben soll, will er wissen:

Der Verdächtige habe an der Tür geklopft

Die Mutter habe ihn reingelassen

Er soll islamfeindliche Aussagen gerufen haben

