Markgröningen: Haus brennt - drei Menschen gestorben

Für die drei Menschen kam jede Hilfe zu spät. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus in Markgröningen ausgebrochen.

Außerdem wurden bei dem Brand in Baden-Württemberg zwei weitere Menschen lebensgefährlich verletzt und drei Hunde getötet. Eine weitere Person hat leichte Verletzungen abbekommen. Das hat die Polizei gesagt.

Drei Tote bei Brand in Markgröningen Dauer 0:35 min Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Markröningen im Kreis Ludwigsburg sind nach ersten Erkenntnissen drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt.

Feuer in Markgröningen: Was war passiert?

Das Feuer ist am Mittwoch zwischen Mitternacht und ein Uhr in der Erdgeschosswohnung des Hauses ausgebrochen. Warum es gebrannt hat, ist aktuell unklar. Ebenso ist noch nicht fix, ob es sich bei allen Verstorbenen und Verletzten um Bewohner des Hauses handelt. Heute Vormittag sollen Kriminaltechniker damit beginnen zu checken, was die Ursache für den Brand war.

Mehr aktuelle News kriegst du hier: