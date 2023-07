So viel Strom wurde durch 🌪️ und ☀️ erzeugt

In Deutschland kam im ersten halben Jahr mehr als die Hälfte des Stroms durch Erneuerbare Energien wie Wind und Sonne.

Insgesamt waren es 52 Prozent. Das seien im Vergleich zum Vorjahr drei Punkte mehr gewesen, sagten das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und der Stromlobbyverband BDEW.

Wie viel Ökostrom soll bis 2030 verwendet werden?

Bis 2030 will die Bundesregierung mindestens 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs mit Erneuerbaren Energien decken. 2022 lag der Anteil bei 46,2 Prozent.

Good to know 💡: Der Bruttostromverbrauch bezeichnet die gesamte Strommenge, die in Deutschland verbraucht wird. Darin enthalten sind auch die Strommengen, die unter anderem beim Transport verloren gehen.

