So wollen Supermärkte weniger Lebensmittel wegwerfen

Aldi, Lidl, Edeka, Rewe und weitere Supermärkte wollen bis 2025 ihre Lebensmittelabfälle um 30 Prozent verringern.

Bis 2030 noch mehr: Dann sollen 50 Prozent weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Darauf haben sich die Supermärkte mit Bundesernährungsminister Cem Özdemir am Dienstag geeinigt. Unterzeichnet haben insgesamt 14 Unternehmen.

Özdemir: Pakt, "um die Lebensmittelverschwendung in Deutschland entschlossen anzupacken"

Der Pakt basiere auf Freiwilligkeit, sei aber alles andere als eine lose Vereinbarung, so Özdemir. Vereinbart worden seien "klar und verbindliche Regeln". Laut des Bundesernährungsministers würden die Händler in Zukunft unter anderem mehr Lebensmittel weitergeben, zum Beispiel an die Tafeln.

Neues Gesetz: Supermärkte sollen mehr Mehrweg im Regal haben

Außerdem sollen Supermärkte und Discounter dazu verpflichtet werden, mehr Mehrwegverpackungen im Sortiment zu haben. Das ist das Ziel vom neuen Verpackungsgesetz, das Umweltministerin Lemke am Dienstag angekündigt hat. Zum Beispiel soll dann bei Wasser, Bier, Saft, Milch und alkoholfreien Getränken mindestens immer eine Mehrwegalternative im Regal stehen. Damit soll es weniger Verpackungsmüll geben.

