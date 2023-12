Nach acht Monaten Pause: ER ist wieder da...

Simon Unge hat sich in einem Stream zurückgemeldet. Der Chat geht komplett ab.

Unge hatte im Sommer eine Phase, in der er ziemlich down war. In seinem neuen Video "WO WAR ICH?" erklärt er, was los ist. Er sagt, dass er sich in den letzten Jahren unter vielen Menschen oft unwohl gefühlt hat. Auch bei Fantreffen hat ihn das belastet. Darüber hatte er im Mai schon gesprochen. Seine Sozialphobie wurde wohl schon vor zwei Jahren zu krass.

Mir geht es die letzten vier, fünf Monate besser als die letzten zehn Jahre zusammen.

Wie geht es Unge jetzt?

Wenn man so viel streamt, dann "hast du manchmal wenig Zeit für eine Selbstentwicklung", sagt er. In den letzten Monaten hat Unge viel an sich selbst gearbeitet und viele Erkenntnisse gewonnen.

Mir geht es wirklich gut aber ich habe diese Pause gebraucht.

Was hat Unge gemacht?

Unge "liebt" seine Streams. Um Zeit für sich zu haben und um sich auszuprobieren, hat er in den letzten Monaten auf seinem kleineren Channel "Raik 2D" auf englisch als VTube-Model weiter gestreamt. Dadurch hat er Abstand zur großen Crowd gewinnen können.

Seine Sozialphobie hat auch dazu geführt, dass er fünf Jahre lang seine Heimat Madeira in Portugal nicht verlassen hat. Das hat er aber jetzt geschafft und war zum ersten Mal seit Jahren wieder im Urlaub. "Ich fühl mich wie neu geboren."

Ungeklickt und Streams - was plant Unge?

Das Thema ungeklickt will Unge gern mit seinen Fans entscheiden. So wie früher, dass es fast jeden Abend einen Stream gibt, soll es nicht mehr aussehen.

Das hat mich auch ein bisschen ausgebrannt. Das ist mir zu viel geworden.

Auf Twitch will Unge den Fokus stärker auf Gaming legen. Der Grund: Chat- und Reactions-Rubriken sind ihm zu groß geworden.

Komplett krank 😭💚Hab das echt vermisst.Teststream war top und ab jetzt ballern wir wieder rein 🔥

