Warnstreik im Einzelhandel beendet

Im Tarifkonflikt ging es weiter: Verdi hatte zum Streik aufgerufen. Unter anderem H&M und Ikea haben gestreikt.

Trotzdem konnte man am Donnerstag weitestgehend normal einkaufen. Eine Sprecherin von Kaufland sagte im Voraus, dass die Filialen normal geöffnet haben und beliefert werden. Einzig wenn Mitarbeiter von verschiedenen Standorten sich an den Streiks beteiligten, konnte es beispielsweise zu längeren Wartezeiten an den Kassen kommen.

Streik bei Ikea, H&M und Kaufland in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Betroffen vom Warnstreik waren laut Verdi unter anderem Filialen und Lager. Es wurde gestreikt bei:

Amazon Koblenz

IKEA Kaiserslautern und Koblenz

Hornbach Kaiserslautern

Smyths Toys Koblenz

Primark Kaiserslautern

H&M Kaiserslautern, Ludwigshafen und Mainz

Kaufland Alzey, Mainz, Schifferstadt, Trier Alleencenter, Trier Aachener Straße, Hermeskeil, Speyer

ver.di ruft zu Ausstand auf 27.3.2024 Am Donnerstag bleiben einige Läden in RLP wegen Streiks zu Dauer 0:31 min Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag Streiks im Handel angekündigt. Einige Geschäfte werden zu bleiben.

Aufruf zum Warnstreik im Groß- und Einzelhandel: darum geht's

Die Gewerkschaft Verdi forderte von der Schwarz-Gruppe, zu der unter anderem Kaufland und Lidl gehören, unter anderem mehr Lohn für die Mitarbeiter. Konkret geht es um:

Mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde im Einzelhandel

425 Euro mehr pro Monat im Großhandel

für Azubis 250 Euro mehr je Ausbildungsjahr

Das Ganze bei einer Laufzeit von einem Jahr. Das heißt: Verdi möchte beim Tarifvertrag schon in einem Jahr wieder die Chance haben, mehr Lohn zu verlangen.

