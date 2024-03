Struggelst du auch mit der Zeitumstellung?

Eine neue Umfrage zeigt: Ein Drittel der Deutschen hat gesundheitliche Probleme durch die Umstellung auf die Sommerzeit.

Am Sonntag wird die Uhr wieder eine Stunde vorgestellt - doch nicht jeder geht easy damit um. Eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit zeigt, dass 30 Prozent der Menschen in Deutschland durch die Zeitumstellung gesundheitliche Beschwerden haben. Besonders Frauen sind betroffen - 39 Prozent von ihnen gaben Probleme an. Bei den Männern waren es "nur" 20 Prozent.

💡 1.000 Menschen ab 14 Jahren wurden Anfang März befragt.

Zeitumstellung - das sind die häufigsten gesundheitlichen Beschwerden:

79 Prozent sind müde und schlapp

63 Prozent haben Einschlafprobleme und Schlafstörungen

39 Prozent haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren

32 Prozent sind gereizt

10 Prozent haben depressive Verstimmungen

Fast jeder Fünfte war wegen der Zeitumstellung schon zu spät in der Arbeit.

Probleme mit der Zeitumstellung? Das kannst du tun

Passe deinen Schlafrhythmus schrittweise an: Gehe die Tage vor der Zeitumstellung jeden Tag eine Viertelstunde früher ins Bett und wach etwas früher auf.

Bleib am Tag nach der Umstellung morgens etwas länger im Bett, um dich auszuruhen.

Geh tagsüber an die frische Luft.

Achte darauf, was du am Abend isst, damit sich dein Körper nachts besser erholen kann.

