#11 Kontrollverlust: Warum macht mir das so viel Angst?

Flugangst, Essstörung, Selbstzweifel - wenn Lina sich anschaut, worum sich die Baustellen in ihrem Leben drehen, kommt sie häufig an diesen einen Punkt. Eigentlich dreht sich alles ums Thema Kontrolle, bzw. um die Angst vor Kontrollverlust. Darüber, wie sie gelernt hat auch mal Verantwortung abzugeben, spricht Lina in der elften Folge von "Fühl ich".