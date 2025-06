51 - Tödliche Eifersucht

Es ist der 4. Dezember 2019. Gegen 14:30 Uhr treffen Einsatzkräfte auf einem Gelände in Regensburg ein. In einem Gebüsch liegt ein schwerverletzter Mann. Wenig später wird in einer Wohnung in der Nähe eine tote Frau gefunden. Was ist passiert und wie kann ein Sprachassistent bei der Aufklärung des Falls helfen?

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wie konnte es zu einem schwerverletzen Mann und einer toten Frau kommen?

(27:43) Interview mit Jurist und Mitarbeiter der Rechtsabteilung bei "heise Medien" Dr. Michael Koch - Wie viele Daten kann man über mich abrufen?

(37:43) Nachbesprechung des Falls

