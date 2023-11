58 Wie ein russisches Geburtstagslied zum Hit wurde (mit Liaze)

Die njetten Mädchen begrüßen für diese Folge Liaze! Ihr wisst schon: Der, der aktuell auf so vielen TikTok ForYou-Pages landet.

In seinem Song 2003 benutzt er ein Sample von einem alten Kinderlied aus der Sovjetunion aus dem Film „Tscheburaschka“, gesungen von dem Cartoon-Krokodil namens „Gena“. Wir möchten herausfinden: Wer ist die Person hinter dem Rapper & Sänger? Die Frage der Woche lautet: Wieso war es ihm wichtig, den Song 2003 zu schreiben? Wir schauen uns den Songtext genauer an und möchten wissen: Welche Erinnerungen kommen hoch, wenn er an seine Kindheit denkt?

Wir hören Storys über das „Grillawatj“ im Schrebergarten, Sprachbarrieren, Unterschiede zu seinem deutschen und wohlhabendem Umfeld und – natürlich – Lieblingsgerichte, die bei uns allen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Im Njetztalk besprechen wir den Hype, den Liazes Song ausgelöst hat. Mehrere Millionen Aufrufe auf TikTok, YouTube-Trends und sogar Chartplatzierungen in anderen Ländern. Wieso war er sich so sicher, dass der Song so viel in Menschen auslösen kann und Erfolg haben wird? Wieso spielt er mit den typischen „Russen-Klischees“ in seinen Musikvideos? Denn surprise: In seiner Freizeit läuft er natürlich nicht ständig im Tracksuit rum und spuckt auf den Boden. Und apropos Musikvideo: Wusstet ihr, dass seine Familie darin auch zu sehen ist? Wieso seine Mutter am Anfang nicht so begeistert von seiner Rap-Karriere war und wie seine Familie heute auf seinen Beruf schaut, erfahrt ihr in der Folge!

