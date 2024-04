68 Tattoos in osteuropäischen Familien: Zwischen Tabu & Ausdruck der Identität

Selten haben Walerija und Vika so viele Reaktionen und Rückmeldungen zu einem Thema bekommen, wie in dieser Folge. Nachdem Vika in einem Café ein Gespräch von einem Russisch sprechenden Mann gehört hat, wie er von seiner Familie für seine Tattoos verurteilt wird, möchten sie sich das Thema genauer anschauen. Denn während Walerija schon mehrere Tattoos hat, kann sich Vika nicht entscheiden, ob sie sich traut, den Schritt zu gehen...

In der Frage der Woche blicken wir darauf, wie sehr uns die Einstellung unserer Familie in dieser Entscheidung beeinflussen könnte. Aber wieso haben Tattoos bei so vielen osteuropäischen Familien überhaupt einen so schlechten Ruf? Dafür müssen wir auf den historischen Kontext aus der Sowjetunion schauen. Lange Zeit wurden Tattoos mit Kriminalität, Gefängnissen und den „Dieben im Gesetz“ verbunden. Dass diese Stereotype bis heute viele Familien prägen, habt ihr uns erzählt.

Im Njetztalk hören wir Tattoo-Geschichten aus der Community. Am Ende wird klar: Egal ob russlanddeutsche, ukrainische, kasachische oder russische Wurzeln – so viele von euch haben ähnliche Vorurteile, Tabus und Streitereien erlebt. Wir finden: Unabhängig davon, ob das Tattoo Teil eures persönlichen Ausdrucks ist, eure Verbundenheit mit eurer Herkunft ausdrückt oder ihr es einfach nur schön findet - cool, dass ihr euer Ding macht! Danke fürs Teilen eurer Geschichten.

Habt ihr Gedanken zu der Folge? Oder Tattoo-Vorschläge an uns?

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 24. April 2024 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.