94 - Ein heimtückischer Vermieter

Woher kommen diese Schreie im Haus? Ein Bewohner eines Mehrparteienhauses wundert sich und schaut nach. Was er noch nicht weiß: Im Haus geschieht ein Verbrechen. Wenig später ist an diesem Tag im August 2018 ein Mann tot.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was geht in dem Mehrparteienhaus vor sich?

(16:04) Der Experte - Passend zum Fall erklärt Riccardo vom FUNK-Format "psychologeek" den Unterschied zwischen narzisstischen Zügen und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.

(25:24) Die Nachbesprechung - Das sind unsere privaten Gedanken zum Fall.

