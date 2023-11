97 - Der Erbe

Im März 2017 besucht eine Frau ihre Schwiegereltern. Als sie dort ankommt, steht die Haustür offen. Sie ruft nach ihren Schwiegereltern, aber niemand antwortet. Wenig später umstellt die Polizei das Haus.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was ist in dem Haus passiert?

(29:39) Die Expertin - Dr. Silke Brodbeck ist Sachverständige für Blutspurenmusteranalyse und Tathergangsrekonstruktion und ordnet ein, inwiefern Blut für Ermittlungen wichtig sein kann und wie sie am Tatort arbeitet.

(42:38) Die Nachbesprechung - Das sind unsere privaten Gedanken zum Fall.

