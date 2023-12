98 - Der Dealer

An einem Märztag findet die bayerische Polizei einen Drogendealer tot auf. Ist hier ein Deal aus dem Ruder gelaufen, oder steckt doch was anderes dahinter?

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wer ist der tote Dealer?

(22:10) Der Justizvollzugsbeamte - Daniel (Name geändert) arbeitet in einer bayerischen JVA. Passend zum Fall beantwortet er unsere Fragen und erklärt, was in JVAs und in der Ausbildung aus seiner Sicht besser laufen könnte.

(30:00) Die Nachbesprechung - Das sind unsere privaten Gedanken zum Fall.

