Am 1. Juli 2009 findet im Landgericht in Dresden eine Verhandlung statt. Es geht um einen Fall von Beleidigung. Wenige Stunden später ist die Klägerin tot, ihr Mann schwebt in Lebensgefahr. Was ist an diesem Tag im Gericht passiert?

Bildquelle: picture alliance / dpa / Arno Burgi

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Warum musste ein Frau im Gericht sterben?

(26:00) Gespräch mit Olga Sperling vom Ausländerrat Dresden

(33:39) Juraexpertin Elena zu Sicherheitsvorkehrungen bei Gerichtsverhandlungen

(41:12) Nachbesprechung, Gespräch über Alltagsrassimus und Joost entschuldigt sich

