Hi, ich bin Joana – leidenschaftliche Kaffeetrinkerin, Büchernerd und Tierliebhaberin. Wie es sich als ordentliche Schwäbin gehört, liiiebe ich Maultaschen und Spätzle, aber auch Pasta, Schokolade und… ja, Essen eben 😀. Außerdem quatsche ich ziemlich gerne und viel über alles Mögliche. Die Arbeit als „rasende Reporterin“ ist also ein Traumjob für mich und ich bin liebend gern in Stuttgart und Umgebung unterwegs, um mir für @kesselgeschichten alles, was in Stuttgart so abgeht aus der Nähe anzusehen. Und wenn ihr mich mal nicht im Kessel findet, bin ich wahrscheinlich mit meinem Pferd irgendwo im Wald unterwegs.