Von Bridgerton bis Star Wars - Hier gibt's die neuen Serien im Mai!

ENDLICH ist Mai - nicht nur das Wetter wird (hoffentlich) besser, sondern es kommt auch die neue Staffel Bridgerton! Außerdem: Eric (mit Benedict Cumberbatch), die neue Staffel Doctor Who und Star Wars: Geschichten des Imperiums (und noch viel mehr)!

Im Mai neu auf Netflix

Bridgerton Staffel 3: Ab 16. Mai

✍️ Hochverehrte Leserschaft,

die diesjährige Ballsaison beginnt mit einer Überraschung: Colin Bridgerton ist aus dem Ausland zurück! Und Gerüchte besagen, er sei endlich bereit, sich zu vermählen...✍️

Natürlich wissen wir schon lange, wer einen harten Crush auf den dritten Bridgerton-Bruder hat und nebenbei auch noch regelmäßig über die Skandale in der Gesellschaft berichtet, denn seit der letzten Staffel ist die Identität von Lady Whistledown aufgedeckt... zumindest für uns. 🕵️‍♀️

Der erste Teil der neuen Staffel kommt am 16. Mai raus, der zweite Teil etwa einen Monat später, am 13. Juni. Aber wir konnten über ein Jahr warten, was macht da schon ein Monat mehr??

Eric: Ab 30. Mai

Benedict Cumberbatch (kennt man z.B. aus Sherlock oder als Dr. Strange im MCU) macht seine allererste Netflix-Serie: ein Thriller, der in New York in den 80er-Jahren spielt.

Nachdem Edgar auf dem Weg zur Schule einfach verschwindet, ist sein Vater Vincent fassungslos. Es gibt keine Spuren, wo sein kleiner Junge sein konnte. Wurde er entführt? Ist er weggelaufen? Immer verzweifelter fragt Vincent sich, was er machen kann.

Ist vielleicht das blaue Monster Eric, das Edgar sich ausgedacht hat, ein Hinweis?

Ab 30. Mai auf Netflix!

ERIC stars Benedict Cumberbatch, Gaby Hoffmann and McKinley Belcher III.This emotional crime drama follows the desperate search of a father when his nine year old son disappears one morning on the way to school. Coming 30 May. #NextOnNetflix pic.twitter.com/Cop52Ch2IN

Im Mai neu auf Disney+

Star Wars: Geschichten des Imperiums - Ab 4. Mai

Wie groß ist das Star Wars-Universum? Ja! 🌌

Dieses Mal geht es aber nicht um die Jedi, sondern um das Imperium und den Weg zur dunklen Seite. In der Animationsserie erfährst du, wie einige der größten Kämpfer des Imperiums ausgebildet wurden - und warum sie die dunkle Seite der Macht gewählt haben. Ob sie vor ihrem neuen Meister, Darth Vader, bestehen können?

Ab 4. Mai auf Disney+!

Doctor Who Staffel 14: Ab 11. Mai

Die britische Serie um den Doktor, der durch die Galaxien und Zeit reist, gibt es schon sehr lange. Aber ja, es geht immer noch um die gleiche Person! Denn der Doktor kann nicht sterben, sondern wird wiedergeboren. So auch in dieser Staffel: Seine neueste Inkarnation (gespielt von Ncuti Gatwa, kennt man zum Beispiel aus Sex Education) zieht also wieder mit seinen Raumschiff, der T.A.R.D.I.S. los, um den Menschen und auch anderen Spezies in der Galaxie vor den großen und kleinen Gefahren des Lebens zu retten!

Doctor Who ist eine absolute Empfehlung für alle, die schon krasse Sci-Fi-Fans sind oder vielleicht gerade einsteigen wollen. Und nein, du musst nicht bei Staffel 1 anfangen, denn jeder Doktor ist anders!

Ab 11. Mai auf Disney+!

Im Mai neu auf Apple TV+

Dark Matter - Der Zeitenläufer: Ab 8. Mai

Jason Dessen (gespielt von Joel Edgerton, kennt man z.B. aus der Serie Kenobi) ist Physiker und sein Leben ist genau so, wie er es sich wünscht: Er ist mit der Frau seiner Träume verheiratet, die Familie hält eng zusammen und er darf an einer renommierten Universität lehren. Doch plötzlich wird er entführt und wacht in einer alternativen Realität seines eigenen Lebens auf: Seine Freunde erkennen ihn nicht mehr, seine Frau ist weg und sein Leben liegt in Scherben.

Doch wer hätte Jason in eine alternative Realität entführen können, wenn er selbst doch der Einzige war, der zu Reisen im Multiversum geforscht hat? 🔬

Nach dem Sci-Fi-Bestseller von Blake Crouch: Ab 8. Mai auf Apple TV+!

Im Mai neu in der ARD Mediathek

Willy - Verrat am Kanzler: Ab jetzt!

Willy Brandt? Warte, der war doch mal Bundeskanzler?

Ja, das ist ein Name, den du vielleicht noch aus dem Geschi-Unterricht kennst. Und vielleicht weißt du auch noch, dass er abgesetzt wurde, weil sein Referent ein Spion der DDR war. In der Doku "Willy - Verrat am Kanzler" geht es genau darum, allerdings mal anders:

Die Frau von Günther Guilllaume (dem Spion), Brandts Vertraute Heli Ihlefeld und eine weitere Spionin der DDR erzählen zusammen mit Journalistinnen und Historikerinnen die Geschichte aus ihrer Sicht. Und, achja: Beim Soundtrack war auch KIZ dabei ❤️

Ab jetzt in der ARD Mediathek und ab 8. Mai im TV!

Player of Ibiza: Ab 10. Mai

Ja ja, noch eine Reality-TV-Show á la Bachelor. Aber nicht dieses Mal! Für die Jubiläums-Staffel überlegt sich der Produzent Arne was ganz Neues. Es geht nach Buchholz in Niedersachen statt nach Ibiza (ja, vielleicht ist das Geld knapp) und dieses Mal geht es auch nicht darum, die "Queen" für sich zu gewinnen. Zusammen mit seinem Team hat Arne ein Feminismus-Bootcamp entwickelt, um den toxischen Jungs Tim, Marvin, Anthony, Abdel und Jeppe die Augen zu öffnen. Davon wissen die Kandidaten allerdings nichts.

Sagen wir mal so: Sie hatten etwas anderes erwartet, als sie sich für Player of Ibiza gemeldet haben...

Von den Machern von "Die Discounter": Ab 10. Mai in der ARD Mediathek!

