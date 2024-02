Avatar, The Walking Dead, Teddy - Der Februar ist zum Streamen da

Der Februar liefert 'ne Menge Serien, auf die wir uns schon lange freuen, und einige, mit denen wir wohl nie gerechnet hätten: Comedy, Drama, Horror - alles dabei. Den genauen Überblick kriegt ihr hier!

Im Februar neu auf Netflix:

Avatar - Der Herr der Elemente (Die Serie): Ab dem 22.02.

Feuer, Wasser, Erde, Luft - die vier Nationen lebten einst in Frieden miteinander, jetzt muss der Avatar diesen wiederherstellen. Aang ist der letzte Luftbändiger und sucht seinen Platz als neuer Avatar. Dabei begleiten ihn Katara und Sokka - zusammen reisen sie um die Welt, erleben Abenteuer und kämpfen für Gerechtigkeit.

Nach der erfolgreichen Anime-Serie startet im Februar die (hoffentlich diesmal auch gute) realverfilmte Adaption.

Zwei an einem Tag: Ab dem 08.02.

Eine Miniserie basierend auf dem Roman "One Day" von David Nicholls. Liebe, Drama und noch mehr Liebe - Emma und Dexter lernen sich am 15.07.1988 kennen, genau ein Jahr später sehen sie sich wieder. Ein Jahr darauf nochmal und so weiter. Die Liebesgeschichte läuft über Jahrzehnte und zeigt, wie die beiden sich verändern und entwickeln.

Im Februar neu auf Amazon Prime:

Mr. & Mrs. Smith: Ab dem 02.02.

Nach "Brangelina" kommt jetzt "Glovskine" (oder so). Nach dem erfolgreichen Film aus 2005 startet bald die Neuverfilmung als Serie - diesmal mit Donald Glover und Maya Erskine. Die beiden spielen zwei Spione, die für einen neuen Job so tun müssen, als wären sie glücklich verheiratet. Im Gegenzug gibt's Geld, ein Eigenheim, Reisen und viel Abenteuer. Alles läuft gut, bis die beiden echte Gefühle füreinander entwickeln...

Die Teddy Teclebrhan Show: Ab dem 20.02.

Wir alle lieben ihn und wer bei seinen Jokes nicht lacht... dann weiß ich auch nicht. 6 Folgen Comedy und Spaß im Teddy-Style. Begleitet von einer Live Band sehen wir Momente, die aus Teddys Leben inspiriert sind

Im Februar neu auf Apple TV+:

The New Look: Ab dem 14.02.

Coco Chanel's Herrschaft über die Modewelt ist vorbei - Nun ist es an der Zeit für Christian Dior's Aufstieg. Die Serie spielt während der Besetzung Paris' durch die Nazis. In dieser Zeit schafft er es trotzdem, moderne Kleider auf den Markt zu bringen und dadurch eine neue Ära einzuläuten.

Constellation: Ab dem 21.02.

Für alle, die alles, was mit Weltall zu tun hat, interessant finden (also alle?!), ist die Serie safe was! Astronautin Jo kommt nach einem krassen Unfall im All zurück auf die Erde. Plötzlich hat sie aber Halluzinationen und Erinnerungslücken - Irgendwas stimmt nicht, was ist wirklich auf der ISS passiert? Es beginnt eine verzweifelte Suche nach Antworten.

Im Februar auf Magenta TV:

The Walking Dead: The Ones Who Live: Ab dem 26.02.

Das "The Walking Dead" Spin-off erzählt von Rick Grimes und Michonne Hawtthorne und deren epischer Liebesgeschichte. Viele Jahre ist es her, dass die beiden sich das letzte Mal gesehen haben, im Krieg gegen die Toten haben sie sich verändert. Finden sie wieder zu einander? Gewinnen sie den endlosen Kampf gegen den Tod? Oder werden sie am Ende selber zu den "Walking Dead"?

Im Februar in der ZDF Mediathek:

Iris - Die Wahrheit: Ab dem 10.02.

Die Stockholmer Polizistin Iris Broman erleidet einen schweren Schicksalsschlag, danach wird es für sie Zeit für einen Neuanfang - beruflich und privat. In Malmö übernimmt sie bei der Kripo die Leitung für ungeklärte Fälle und schon kurz darauf muss sie sich mit einem rätselhaften Leichenfund befassen. Ist es der Teenager Benjamin, der vor fast 20 Jahren verschwunden ist?

Out of Touch: Ab dem 26.02.

Ava ist Paartherapeutin mit einer kleinen Besonderheit: Sie kann wortwörtlich fühlen, wie es um das Liebesleben ihrer Patient*innen steht, indem sie sie berührt. Eigentlich hat sie selbst, was das Thema Liebe betrifft, aufgegeben. Durch ihren Beruf hat sie gelernt, was in Beziehungen alles so schief geht. Doch dann erhält Ava eine verstörende Vision, als sie zufällig den neu eingezogenen Radiopsychologen John berührt.

In Her Car: Ab dem 21.02.

Das ukrainische Kriegsdrama basiert auf realen Storys und erzählt die Geschichte von Lydia. Sie bietet Mitfahrmöglichkeiten für Menschen in Kriegsgebieten an. Im Auto taucht sie für einen kurzen Moment in das Leben von Ukrainerinnen und Ukrainern ein, die durch die russische Invasion aus ihrem Alltag gerissen wurden.

Im Februar neu in der ARD Mediathek:

TESTO: Ab dem 02.02.

In der neuen Serie tauchen Frederick Lau, Kida Khodr Ramadan, Ruby O. Fee und Katharina Thalbach ein in eine Welt voller Gangster, Geiseln und Geld. Eine knallharte Bankraubstory mit spannendem Finale. Das Besondere: Die Serie läuft unter dem Motto "Freestyle". Die Darsteller*innen haben Freiraum für Improvisation und Ideen. Fünf Freigänger, ein Banküberfall, sechs Geiseln - wie geht es aus?

TOUCHDOWN - Kampf um die Playoffs: Ab dem 08.02.

Für alle, die auf den Superbowl und Football stehen, wird die Serie wahrscheinlich was sein! Wie schafft es ein absoluter Außenseiterverein wie Stuttgart Surge zur Nummer 1? Und wie entwickelt sich der Football-Hype in Deutschland? Wir sehen die verschiedenen Perspektiven von Spielern und Trainern, aber auch Themen wie medizinische Fragen im Football werden beleuchtet.

Bin ich schön?: Ab dem 20.02.

Macht Schönheitschirurgie glücklich? Das hoffen Miriam und Paulina, die sich unter's Messer legen wollen, um sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen. Doch Bauchdecken-Straffung und "Mommy Makeover" bergen unerwartete Risiken. Luise und Thommy dagegen setzen auf Botox- und Hyaluron-Spritzen, um so jung auszusehen, wie sie sich fühlen. Die Dokuserie hinterfragt, warum uns Schönheit überhaupt so wichtig ist und wie Beauty-Ideale das Selbstbild beeinflussen.

