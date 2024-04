mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

beim Kurznachrichtendienst X teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Jeden Tag müssen wir Entscheidungen treffen. Und dabei haben wir teilweise so viel Auswahl, dass es echt überfordernd werden kann: Von kleinen Dingen wie "Welche Serie will ich heute schauen?" zu Lebensentscheidungen wie "Was möchte ich eigentlich beruflich machen?". Was macht dieses Überangebot mit uns?