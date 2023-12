Drake will Hollywood-Karriere

Der Sänger denkt darüber nach, sich ein halbes Jahr musikalische Auszeit zu gönnen.

"Ich bin mir ganz sicher, irgendwann höre ich auf Musik zu machen!!"

Das hat Drake jetzt in einem Interview erzählt. Aber entspannt euch: Noch ist es nicht so weit.

Vorher würde er sich wünschen, ein halbes Jahr Auszeit von seiner Musik-Karriere zu nehmen und stattdessen eine Schauspielkarriere in Hollywood zu starten. Was viele nicht wissen: Drake würde damit zurück zu seinen Wurzeln gehen. Früher hat er nämlich mal in der Serie "Degrassi: The Next Generation" mitgespielt. Für alle Fans seiner Musik gibt's aber Entwarnung. Er sagt, danach würde er immer zurück zur Musik gehen, seiner ersten Liebe.