Lady Gaga nimmt ihre Fans in einer Doku nicht nur Backstage. Sondern sogar bis ins Arztzimmer.



Das sind wirklich intime Einblicke. Lady Gaga sitzt in einem Arztzimmer. Auf einem Tablett liegen viele Spritzen. Das Gesicht des Popstars sieht völlig leer aus

#GagaFiveFootTwo

In einem anderen Ausschnitt aus der Doku spricht Lady Gaga über ihr großes Idol: Madonna. Aber gerade als sie etwas Schlechtes über die Queen of Pop sagen will, bricht das Video ab.

#GagaFiveFootTwo, a @Netflix Original Documentary, Sept 22 worldwide 🎥 Art in collaboration with @dromsjel and @inezandvinoodh

Ab dem 22. September ist die Doku auf Netflix zu sehen.