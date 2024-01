Du gehörst nicht zu den 600 Fans, die Macklemore & Ryan Lewis live in Köln erleben können? Kein Problem! Wir haben das komplette Konzert für Dich im Livestream.



Noch in diesem Jahr wollen Macklemore & Ryan Lewis ihr neues Album an den Start bringen. Vorher gibt's aber erstmal ein fettes Radiokonzert - exklusiv für nur 600 Gäste im Gloria in Köln. Du konntest Tickets für den Gig gewinnen. Aber auch wenn das nicht geklappt hat, musst Du nicht traurig sein.

Um 21 Uhr geht's los - Du kannst hier das komplette Konzert im Video-Livestream schauen und bei "Can't Hold Us" und "Thrift Job" so richtig abgehen.