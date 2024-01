Auf ihr neues Album sind Frank und DJ Luke wirklich stolz. Wie ein Album bei elf festen Bandmitgliedern entsteht, haben sie Rainer erzählt. Demokratisch wird entschieden, auch wenn die Abstimmungsprozesse schwierig sind. Wie das ist, wenn eigene Songs dann letztlich nicht auf das Album kommen und wie die Jungs gemeinsam produzieren, erzählen sie im ersten Teil des Interviews.

Frank und DJ Luke stellen sich den Zuschauerfragen. Dabei erklären sie, weshalb eigentlich keine Frau in der Band ist und was mit ihrer Single "Aufstehn" eigentlich gemeint ist. Ach ja, und wir klären das wichtige Thema: Kiffen die Jungs wirklich so viel?