Hellooo, was geht ab? Willkommen bei BRUST RAUS - DEINEM Female Empowerment-Kanal auf YouTube!

Hallo! Wir sind Walerija und Aurora und ihr könnt euch ab jetzt schonmal jeden Montag ganz dick und rot im Kalender markieren! Denn jeden Montag gibt es eine neue Folge BRUST RAUS auf YouTube!

Ja, auch um Billie Eilish und ihre Musik ging es schon in einem unserer Videos 👆 😄 Oder darum, welche diversen Serien du unbedingt auschecken solltest, um TikTok Glowups (die wirklich niemand braucht) oder aktuelle Hypes, über die wir sprechen MÜSSEN!

Also: Schultern stolz zurück und Brust Raus!

Wie du siehst: Wir schauen, was los ist in der Welt - immer mit dem Blick auf uns Frauen. Was geht eigentlich so ab? Warum haben wir uns aufgeregt? Welche Songs feiern wir gerade und wieso? Über welche tolle Frauen sollten wir noch viel mehr sprechen?

Und ganz wichtig: Wir möchten ganz viele BRUST RAUS Momente sammeln. Unsere. Eure. Die von den Frauen, ÜBER die - oder am besten MIT denen - wir in unserem Video sprechen. Einfach alle. Momente, die uns stolz machen und die zeigen, was in uns Frauen steckt.

Wie unser Leben vor 60 Jahren ausgesehen hätte

Es gibt noch viele Probleme, mit denen Frauen und Mädchen heute noch zu kämpfen haben und wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. (Duh!) Aber wenn wir in der Geschichte zurückschauen, gibt es auch schon viele Dinge, die heute in unserem Alltag ganz normal dazu gehören, die aber in der Generation unserer Großeltern noch alles andere als normal waren. Was genau das war, checkst du in unserem Video. 👇

Denn es muss uns immer bewusst sein: Aktuelle Probleme haben in dieser Geschichte ihre Wurzel und spielen damit auch heute noch eine Rolle.

Wir freuen uns SEHR auf euch.

xxx Walerija und Aurora

