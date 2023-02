Hi, ich bin Louise mit weichem s und stummen e. Einfach so französisch wie möglich aussprechen und ihr liegt richtig 😉. Ich nehme es euch aber nicht übel, wenn es nicht klappt. Als DASDING-Reporterin in Freiburg ziehe ich mit Handy und Mikro durch die Gegend, suche dort nach beeindruckenden Storys und berichte von dem, was sonst noch in Südbaden geht. Mich gibt es privat auch viel mit meiner Fotokamera und sonst findet man mich beim Sporteln – Hauptsache draußen unterwegs!