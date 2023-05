Huhu, ich bin Nancy und für euch bei @typisch.pfalz.ludwigshafen am Start. Immer auf Achse und auf der Suche nach ner coolen Geschichte aus der Vorder- und Südpfalz, und nach den Top-Insider-Infos für euch!

Wenn ich out of office bin, findet ihr mich in einem Café, gerne mit meinen Mädels, mit meinem Hund spazieren gehend oder an der schönen Rheinpromenade. Nichts geht über die Kombi Sommer, Musik, Rheinstrand und Sonnenuntergang.