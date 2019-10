Bist du auch noch im Halloween-Fieber und hast Bock dich zu Gruseln? Hier sind acht heftige Horror-Schocker auf Netflix, Amazon Prime und Sky fürs Wochenende.

1. Der Klassiker "Halloween" auf Amazon Prime und Sky

Es geht doch nichts über das Original! Die Geschichte um den Psychopathen Michael Myers schockt noch immer richtig.

2. "Es" auf Netflix

An alle Leute mit einer Clown-Phobie: Lasst es lieber, denn dieser Film lässt euch wirklich nicht mehr schlafen. Der Clown Pennywise ist in der Neuverfilmung des Stephen King-Klassikers der absolute Star. Vor kurzem lief Teil 2 im Kino. Auf ES könnt ihr euch zu Teil 1 gruseln.

3. "Cabin in the Woods" auf Amazon Prime und Netflix

"Cabin in the Woods" ist eine absolute Filmperle im Horrorgenre. Während man bei vielen Filmen vor lauter Vorhersehbarkeit einpennt, überrascht "Cabin in the Woods" vor allem gegen Ende heftig.

4. "Conjuring" auf Netflix

Diese Filme dürft ihr never ever alleine schauen! Wer auf gruselige Dämonengeschichten à la "Der Exorzist" steht, wird "Conjuring" I und II lieben.

5. "Tanz der Teufel" auf Amazon Prime

Ein absolutes Must-See! Der Film ist zwar schon fast 30 Jahre alt, bleibt aber in seiner Machart und seinen Schockmomenten unantastbar. Die Neuverfilmung von 2013 ist übrigens auch richtig stark und blutig.

6. "Blair Witch Project" auf Netflix

Der erste und bisher auch beste Film des Found-Footage-Horrors. In "Blair Witch Project" verirren sich drei Studenten auf der Suche nach einer Hexe im Wald.

7. "I Remember You" auf Amazon Prime

"I Remember You" ist der Geheimtipp in dieser Liste. Der Film aus Island ist eine Mischung aus Horror, Drama und viel Mystery und eine absolute Empfehlung. Auch für Leute die auf schöne Landschaftsaufnahmen stehen.

8. "Orphan - Das Waisenkind" auf Amazon Prime und Netflix

Mit "Orphan" wurde wohl einer der besten Film-Twists überhaupt gedreht. Die Geschichte um das russische Waisenkind Esther ist auch deswegen so brutal, weil sie auf wahren Begebenheiten beruht.

