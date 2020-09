Bist du auch im Halloween-Fieber und hast Bock dich zu Gruseln? Hier sind heftige Horror-Filme auf Netflix, Amazon Prime und Sky zum Gruseln.

Halloween bei Sky

Es geht doch nichts über das Original! Die Geschichte um den Psychopathen Michael Myers schockt noch immer richtig.

Hereditary auf Amazon Prime und Sky

Ohne Scheiß: Das ist wirklich der gruseligste Film der letzten zehn Jahren. Holy Moly, hat der es in sich. Im Prinzip ist es eigentlich ein Familiendrama. Aber diese Schockmomente gibt's sonst so nirgends. Und das als Regiedebüt von Ari Aster. Dieser Schnitt, der Soundtrack und Toni Collette als verzweifelte Mutter... 😍 Gehört in die Kategorie: Großartiger Film, den man nie wieder sehen will.

Es auf Sky

An alle Leute mit einer Clown-Phobie: Lasst es lieber, denn dieser Film lässt euch wirklich nicht mehr schlafen. Der Clown Pennywise ist in der Neuverfilmung des Stephen King-Klassikers der absolute Star. Der 2. Teil ist leider deutlich schwächer, aber Teil 1 haut wirklich was raus.

Midsommar auf Amazon Prime

Dieser Film ist ... unangenehm. Jap, das trifft es am besten. Der zweite Film von Ari Aster (Hereditary) ist nicht weniger gruselig, wirkt aber tatsächlich ganz anders. Es fühlt sich an, wie ein ganz übler Drogentrip. Und das ist positiv gemeint. Folk-Horror at its best. Dicke Empfehlung.

Cabin in the Woods auf Amazon Prime, Netflix & joyn

"Cabin in the Woods" ist eine absolute Filmperle im Horrorgenre. Während man bei vielen Filmen vor lauter Vorhersehbarkeit einpennt, überrascht "Cabin in the Woods" vor allem gegen Ende heftig. Eine Parodie auf das doch langsam ausgelutschte "Teenies machen im Wald Party und werden dann von einem Serienmörder gejagt"-Genre.

Conjuring auf Netflix

Diese Filme dürft ihr never ever alleine schauen! Wer auf gruselige Dämonengeschichten à la "Der Exorzist" steht, wird "Conjuring" I und II lieben.

Blair Witch Project auf Sky und joyn

Der erste und bisher auch beste Film des Found-Footage-Horrors. In "Blair Witch Project" verirren sich drei Studenten auf der Suche nach einer Hexe im Wald.

I Remember You auf Amazon Prime und Sky

"I Remember You" ist der Geheimtipp in dieser Liste. Der Film aus Island ist eine Mischung aus Horror, Drama und viel Mystery und eine absolute Empfehlung. Auch für Leute die auf schöne Landschaftsaufnahmen stehen.

Orphan - Das Waisenkind auf Amazon Prime und joyn

Mit "Orphan" wurde wohl einer der besten Film-Twists überhaupt gedreht. Die Geschichte um das russische Waisenkind Esther ist auch deswegen so brutal, weil sie auf wahren Begebenheiten beruht.

It follows auf Amazon Prime

"It Follows" ist eine echte Indie-Perle. Der Film hatte echt wenig Budget, sieht aber richtig gut aus, hat - vor allem wegen des Soundtracks - eine echt gute Atmosphäre und schockt gut. Vor allem das Thema ist außergewöhnlich: Denn es geht eeeeeigentlich um Geschlechtskrankheiten. Wie das funktioniert? Schau's dir mal an.

Ich seh, Ich seh auf Netflix

"Ich seh, Ich seh" ist ein Horrorfilm aus Österreich. Im Film geht es um zwei Jungs und ihre Mutter, die nach einem Unfall mit bandagiertem Gesicht wieder nach Hause kommt. Doch die Jungs glauben nicht, dass hinter der Bandage ihre richtige Mutter steckt...

Mother auf Netflix

"Mother" ist kein normaler Horrorfilm. Ohne viel zu spoilern: eigentlich wird hier eine Bibel-Geschichte erzählt. Man hat zwar währenddessen den ein oder anderen Knoten im Kopf, aber "mother!" lohnt sich. Und - oh Gott - die letzten 20 Minuten...

Wir auf Sky

Mit dem Horror-Überraschungs-Hit "Get Out" hat Regisseur und Drehbuchautor Jordan Peele bereits 2018 bewiesen, dass er Horror kann und das Genre auf eine ganz neue Ebene hebt. Sein zweiter Film "Us" legt noch einmal eine Schippe drauf. Metaphern mit einer ordentlichen Portion Gesellschaftskritik, langsam aufbauende Spannung, tolle Bilder und ein Ende, mit dem wirklich keiner rechnen konnte. Herrlich.

Pluspunkt: Dieser unfassbar gute Remix des Hip-Hop-Klassikers "I Got 5 On It" brennt sich dermaßen schnell ins Gehirn, dass man das Lied wahrscheinlich nie wieder anders hören kann.