Gemeinsam mit den Ravern der Nature One haben wir versucht, die schönsten, buntesten und liebevollsten Momente von der Nature One 2019 einzufangen. Feuerwerk, Bass, Laser oder doch die Schaumparty auf dem Campingplatz? Ihr habt entschieden, wie der Aftermovie aussehen muss. Und so geht er. 🤩 Hier geht's zu den Nature-One Bildern von dir und deiner Crew Wenn du übrigens noch weitere Vorschläge für den nächsten Aftermovie hast, dann schreibe uns einfach einen Kommentar auf YouTube 😍