Diese Songs klingen in anderen Sprachen noch besser!

Ein Künstler hat jetzt Despacito auf Chinesisch übersetzt und direkt mal auf Youtube hochgeladen. Der Song ging gleich durch die Decke. Wir haben für euch noch andere Songs herausgesucht, die auch auf anderen Sprachen funktionieren.

Das chinesische Despacito ist erst seit ein paar Tagen online und hat schon mehr als drei Millionen Klicks. Das Video kam sogar so gut an, dass Luis Fonsi das Video sogar selbst in seinem offiziellen Youtube-Channel hochgeladen hat.

Songs auf Deutsch

Auch in Deutschland gibt's so einige Youtuber, die gern mal Songs auf Deutsch einsingen. Zum Beispiel der Youtuber thisisvoyce oder AlexiBlexi. Die Beiden haben schon von so einigen Songs eine deutsche Version rausgehauen. Klingt ziemlich geil, wenn man endlich mal versteht worum es wirklich geht. 😅

Und das Ganze funktioniert auch noch auf anderen Sprachen. Wie Ed Sheeran, John Legend oder Rihanna auf Portugiesisch, Arabisch oder Spanisch klingen, checkt ihr oben in der Galerie.