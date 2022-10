LEA – Zu dir

In LEAs neuem Track „Zu dir“ geht es um die Person, mit der sie alles teilen kann. Egal ob bei Stress, Feierlust oder wenn sie mega happy ist, LEA möchte dann einfach nur zu dieser nicen Person.

UM WEN GEHT'S DA?

LEA macht schon eine ganze Weile Musik. Sie hat vor zehn Jahren angefangen Videos, auf denen sie singt, auf Youtube hochzuladen. Einen ihrer ersten Songs „Wohin Willst Du“ haben dann Gestört aber Geil geremixed.

WARUM SOLL ICH DAS ANHÖREN?

Im ersten Moment denkt man sich, dass es wieder so ein uncooler Deutschpopsong ist. Ne ne, LEA kann mehr: Der Song ist schon romantisch, aber trotzdem nicht kitschig. Echt mal ein Popsong für den man sich nicht schämen muss ;).

MIT WEM KANN ICH DAS TEILEN?

Ist doch klar: Na mit der Person, bei der DU du selbst sein kannst. Egal ob es deine BFF, deine Mom oder dein Freund ist: Hauptsache du kannst mit ihr alles teilen.

WENN DU DARAUF STEHST, MAGST DU BESTIMMT AUCH

Mark Forster, Lotte, Mike Singer

FACTS ZUM KLUGSCHEISSEN

Als LEA ihr erstes Lied geschrieben hat, hat sie es am nächsten Tag mit Freunden in ihrer Schule gefilmt und direkt auf Youtube hochgeladen. Sie war damals gerade mal in der zehnten Klasse und wollte die Meinung von anderen Menschen hören. Aus einem wurden dann bald mehrere Videos, unter anderem hat sie damals schon „Wohin Willst Du“ veröffentlicht.

