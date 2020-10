Milky Chance gehören zu den wenigen deutschen Bands, die von 0 auf 100 international bekannt geworden sind. Wie geht es Clemens und Philipp heute nach dem Hype, den amerikanischen Late Night Shows und Welttourneen? Moderatorin Walerija trifft Milky Chance, um mit ihnen über ihr neues Album „Mind the Moon“ und die Worte darauf zu sprechen, die sie am häufigsten verwenden. Aus den Worten, die Milky Chance häufig auf ihrem Album benutzen, werden Fragen: Wann wollten sie schonmal vor etwas wegrennen? Wie kamen sie während der intensiven Hype-Phase durch ihre Tage? Und was hätten sie lieber mal vor dem ganzen Erfolg gewusst?