Vanessa hier oder auch die Musikfee bei DASDING! Die Aufgabe war es, zwei Sätze über mich zu schreiben - also let’s go. Ich rede gerne, könnte jeden Tag Sushi essen, mache ständig versehentlich Screenshots und meine Playlist sieht aus wie die Villa Kunterbunt. Ich wechsle meine bevorzugte Musikrichtung so oft wie andere ihre Unterhosen. Täglich. Was ihr abschließend unbedingt noch wissen solltet: Ich bin Sternzeichen Stier, wär aber gerne Zwilling. Random Info Ende.