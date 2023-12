Die Highlights 2023: Ayliva ist "Durchstarterin des Jahres"

mit Whatsapp teilen

Jedes Jahr wird von den jungen Programmen der ARD und Deutschlandfunk Nova ein*e Durchstarter*in des Jahres gekürt. Der Preis geht an einen Act, der im letzten Jahr den Durchbruch feiern konnte. Und das hat Ayliva so was von geschafft.