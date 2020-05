DASDING Zukunftsmusik ist dein neues Webradio für deine zukünftigen Lieblingssongs. Hier bekommst du rund um die Uhr immer die fresheste Musik, entdeckst neue Künstler und weißt, was gerade steil geht. Wer ist der hotteste neueste Künstler und welcher Song darf auf deiner Playlist nicht fehlen? Hier gibt es die Antworten.

Sophie, Annette und Lukas spielen dir in DASDING Play jeden Abend von Montag bis Donnerstag die neuesten Songs und fragen in ihren Interviews die Bands nicht nur, wie sie auf ihren Namen gekommen sind. Du lernst deine Stars hier ganz privat kennen, ihre Lieblingsmusik und ihre Geschichten dahinter. Mit DASDING Zukunftsmusik kriegst du alles Wichtige mit, was in der Musikwelt passiert und bekommst einen schönen Mix der angesagtesten Genres von heute und morgen.

Ab jetzt bekommst du hier immer die wochenaktuellen Sendungen von Mittwoch- und Donnerstagabend, und das zu jeder Tages- und Nachtzeit!

Die aktuelle Sendung DASDING Play kannst du hier nachhören.

Die Sendungen aus dem Stream sind jeweils von Mittwoch (20-22 Uhr) und Donnerstag (20-22 Uhr).