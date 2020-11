Chinesisch hat im Song-Tindern tatsächlich auch noch niemand gesprochen – Bis jetzt! Unser Gast Leeroy Matata packt in dieser Folge seine Skills aus und zeigt uns, was von seinem Schul-Chinesisch noch alles übrig geblieben ist. Im Song-Tindern sprechen wir aber auch über seine Qualitäten als Chef, Leeroys Fähigkeit auch auf nervige Fragen immer wieder möglichst nett zu antworten und wieso er das Wort Schicksalsschlag nicht so gerne mag. Und wir fragen uns: Was würde man Apache 207 eigentlich gerne mal fragen? Außerdem geht es in dieser Folge Song-Tindern um eine witzige, aber auch ein klein bisschen peinliche Begegnung mit Kontra K im Fahrstuhl. Smalltalkmäßig ist die Frage „Und, was machst du so?“ jedenfalls ein bombensicherer Einstieg für ein Gespräch mit dem Rapper. Auch wenn man gar nicht weiß, wer Kontra K eigentlich ist…