Gefühlt gibt es gerade kaum jemanden, der ihn nicht feiert. Symba zählt ohne Zweifel zu den spannendsten Newcomern im Deutschrap 2020, auch weil noch so wenig über ihn bekannt ist. Doch unser Rapnews-Host Joshua hat sich schlau gemacht und hat für dich fünf Fakten über Symba.

1. Symba gehört zur Playboysmafia

Symba ist Teil einer Crew. Aber nicht irgendeiner, sondern der Playboysmafia. Das sind Symba, Pashanim, Abuglitsch und RB030 – wohl eine der angesagtesten Crews, die es im Deutschrap gerade gibt. Symba und Pashanim machen in erster Linie Musik, Abuglitsch ist DJ und RB030 kümmert sich zusammen mit Pashanim um das Visuelle.

2. Von Symba wird es vorerst kein Album geben

Interviews geben die Jungs eigentlich nie, aber gegenüber Hiphop.de haben sie immerhin ein bisschen was erzählt. Unter anderem, dass es von allen Künstlern der Playboysmafia vorerst keine Alben geben wird. Ob es zumindest EPs oder Mixtapes gibt oder ob es bei einzelnen Singles bleibt, weiß man aktuell noch nicht.

3. Symba ist gelernter Schauspieler

Wenn man sich seine Videos anschaut, sollte es einen nicht wundern: Symba weiß genau, was er da tut. Ausgebildet wurde er auf der Goldoni Schauspielschule für Kinder und Jugendliche in Berlin. Neben diversen Fernsehproduktionen hat er es auch schon in einen deutschen Kinofilm geschafft…

4. Symba hat bei „Bibi & Tina“ mitgespielt

Falls dir Symba schon immer irgendwie bekannt vorkam, habe ich jetzt die Antwort für dich: Du kennst ihn aus „Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs“! Dort hat er 2016 die Rolle des Ndougo gespielt. Hier zu sehen bei 0:36.

5. Symba studiert Regie

Mittlerweile studiert Symba Regie an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und ist dort einer der jüngsten Studierenden. 2019 hat er mit „Mein Paris“ einen Kurzfilm veröffentlicht, bei dem er selbst das Drehbuch geschrieben, eine Hauptrolle gespielt und Regie geführt hat. Wer beim Trailer gut aufpasst, wird erkennen, dass Symba nicht der einzige von der Playboysmafia ist, den man dort zu sehen bekommt. Bei 1:06 sieht man auch seinen Kumpel Pashanim in der Rolle des zornigen Kioskbesitzers.

